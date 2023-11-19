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Новый год 2024: Как изменились ценники на корпоративы у самых знаменитых артистов России

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Новый год 2024: Как изменились ценники на корпоративы у самых знаменитых артистов России
Знаменитости
Источник фото: @m_e_l_a_d_z_e

«Вечерняя Москва» решила выяснить, как изменились ценники на новогодние корпоративы у российских знаменитостей. Так, Валерий Леонтьев, который не появлялся на сцене очень давно, за концерт просил ранее 13,8 млн рублей. Но решил снизить цену до 11 млн. Райдер популярного певца остался прежним. Речь идет об элитном авто, люксовом номере, нескольких бутылок виски, мясной нарезке.

Повысила стоимость в 3 раза

Другие артисты напротив подняли цены на новогодние мероприятия, особенно артисты, покинувшие РФ. Валерий Меладзе например, поднял стоимость в два раза. Он споет за 12 миллионов рублей. Подняла ценник и жена артиста. Альбина Джанабаева повысила стоимость в 3 раза! Потенциальному заказчику придется отдать 2,5 миллиона рублей.

Информационное агентство «Informing»

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