Ненавистный борщевик: Ученые из России придумали, как сделать из опасного растения эффективное лекарство

Заболевания нервной системы могут начать лечить с помощью борщевика Сосновского. Об этом пишет Царьград.

Ученые из Пермской государственной фармацевтической академии пришли к выводам, что это опасное растение можно успешно применять в качестве эффективного лекарственного средства для лечения болезней кожи или недугов нервной системы.

Борщевик сам по себе опасен. Его сок при попадании на кожу оставляет сильный химический ожог и он долгое время не заживает. Вызывают ожог фуранокумарины. Однако российские ученые говорят, что это вещество станет основой лекарственных препаратов для лечения.

Помимо того, растение содержит в своем составе эфирное масло и тритерпеноиды - отличные спазмолитики. Доклинические исследования для изготовления спазмолитиков и других лекарств пройдут в ближайшие два года, резюмировали специалисты.