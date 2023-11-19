Выяснилось, что Пугачева в траурном наряде делала в мужском монастире: тайну раскрыл ее музыкант

Алла Пугачева на днях была замечена в местном монастыре. Экс-гитарист певицы Александр Левшин заявил, что в этом не видит ничего удивительного. Причину появления Примадонны в православной святыне музыканта назвал корреспондентам «МК».

«Это для нее обычная история. Она всю жизнь в храмы ходит. Ставит свечи, поминает родителей и других родственников. Это всем свойственно. Когда с Аллой ездили к Гробу Господня, она была на всех службах. Могли пойти в храм даже на гастролях. Когда приходили в церковь, стояли все службы, молились и слушали. В душе по поводу духовного она трепетная женщина», - раскрыл подробности друг Пугачевой.