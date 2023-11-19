«Мурашки по коже»: Музыкальный критик Бабичев назвал песню Пугачевой очень мощной

Евгений Бабичев заявил, что песня Пугачевой «Примадонна» недооценена публикой. Но она, по мнению музыкального критика, стала одной из самых «мощных» в репертуаре Аллы Борисовны, пишет NEWS.RU.

Попадание в образ Примадонны

«Понятно, что она не была принята зрителями в Европе. Оттого такой низкий результат на «Евровидении». В плане песни и музыки, кульминации и развития, смех во время ее исполнения точно не наигранный — попадание в образ Примадонны, — с чего все пошло, почему стали Пугачеву все так называть», — сказал Бабичев.

Эксперт добавил, что от выступления Примадонны на «Евровидении» у него до сих пор появляются «мурашки по коже».