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«Мурашки по коже»: Музыкальный критик Бабичев назвал песню Пугачевой очень мощной

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«Мурашки по коже»: Музыкальный критик Бабичев назвал песню Пугачевой очень мощной
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugachevva

Евгений Бабичев заявил, что песня Пугачевой «Примадонна» недооценена публикой. Но она, по мнению музыкального критика, стала одной из самых «мощных» в репертуаре Аллы Борисовны, пишет NEWS.RU. 

Попадание в образ Примадонны

«Понятно, что она не была принята зрителями в Европе. Оттого такой низкий результат на «Евровидении». В плане песни и музыки, кульминации и развития, смех во время ее исполнения точно не наигранный — попадание в образ Примадонны, — с чего все пошло, почему стали Пугачеву все так называть», — сказал Бабичев. 

Эксперт добавил, что от выступления Примадонны на «Евровидении» у него до сих пор появляются «мурашки по коже».

Информационное агентство «Informing»

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