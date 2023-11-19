Актриса Яна Поплавская отругала Роскомнадзор и Госдуму: «Россияне недоумевают, глядя на все происходящее»

Актриса Яна Поплавская крайне возмущена тем, что Роскомнадзор РФ не блокирует различный контент, связанный c группой «Би-2» на российском ТВ.

Можно спокойно послушать и даже отдать деньги за музыку группы «Би-2»

«На Яндекс Музыке можно спокойно послушать и даже отдать деньги за музыку группы «Би-2». На Кинопоиске есть целых четыре кинофильма с музыкой главного спонсора ВСУ», — возмутилась артистка.

По заявлению Поплавской, на сервисах нет отметки о том, что солист группы на территории России был признан иноагентом.

«Есть Роскомнадзор, который занимается всем, чем угодно, однако не блокировкой иноагентов. Есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение артистов, поддержавших Украину. Миллионы россиян недоумевают, глядя на происходящее», — резко добавила Яна.