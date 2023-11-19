Сергей Савин проболтался журналистам об истинной причине отъезда Пугачевой: «У нее свои принципы и мотивы»

Фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин в большом интервью АиФ рассказал об отъезде Аллы Пугачевой из России. Певец проболтался, почему Примадонна приняла такое непростое решение.

Муж имеет на Аллу Борисовну огромное влияние

Комментируя мотивы, которыми руководствовалась артистка, покидая родную страну, в качестве главной причины отъезда композитор назвал влияние на Пугачеву Максима Галкина*. Он отметил, что муж имеет на Аллу Борисовну огромное влияние и певица всегда прислушивается к нему.

«Спрашиваете, как отношусь к тому, что покинула страну. Я отвечу так. У Аллы Борисовны свои принципы и свои мотивы».

*Физическое лицо, которое признано в Российской Федерации иностранным агентом