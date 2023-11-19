Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть

Алексей Панин, который отрекся от РФ и уехал из страны после начала СВО, вопреки сплетням не живет в нищете и даже неплохо зарабатывает, пишет Стархит. Издание выяснило, откуда у знаменитости деньги на переезд в Америку.

Панин успел продать свою квартиру в Москве

По словам скандального актера, он успел продать свою квартиру в Москве, а на вырученные деньги купил недвижимость в Испании. Теперь артист получает пассивный доход с аренды жилья. У Алексея также есть накопленные средства с того времени, когда он прилично зарабатывал. Кроме того, прибавилась сумма с постановки «Скамейка». Сам Панин даже сейчас выступает в небольших залах со спектаклем.

«Ничего не рассчитываю. Всегда боюсь, что денег мало, затем думаю: «что-то сейчас нужно — нет. Деньги есть — есть. На год их хватит? Дальше посмотрим», - рассказал Панин.