Информинг » Знаменитости » Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть

Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть

Image 16+
Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть
Знаменитости
Источник фото: @alekseipaninofficial

Алексей Панин, который отрекся от РФ и уехал из страны после начала СВО, вопреки сплетням не живет в нищете и даже неплохо зарабатывает, пишет Стархит. Издание выяснило, откуда у знаменитости деньги на переезд в Америку.

Панин успел продать свою квартиру в Москве

По словам скандального актера, он успел продать свою квартиру в Москве, а на вырученные деньги купил недвижимость в Испании. Теперь артист получает пассивный доход с аренды жилья. У Алексея также есть накопленные средства с того времени, когда он прилично зарабатывал. Кроме того, прибавилась сумма с постановки «Скамейка». Сам Панин даже сейчас выступает в небольших залах со спектаклем.

«Ничего не рассчитываю. Всегда боюсь, что денег мало, затем думаю: «что-то сейчас нужно — нет. Деньги есть — есть. На год их хватит? Дальше посмотрим», - рассказал Панин.

Информационное агентство «Informing»

Поэт Пеленягрэ объяснил, почему Ротару пропала после начала СВО

Поэт Пеленягрэ объяснил, почему Ротару пропала после начала СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тайна Пугачевой раскрыта: какой год рождения указан в американских документах артистки

Сегодня, 21:58

SHAMAN, Моисеев и Киркоров: Список артистов, которым помогла прославиться Пугачева

Сегодня, 21:43

Выяснилось, как живет мать Наташи Королевой после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном

Сегодня, 21:18

Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть

Сегодня, 20:48

Певец Рыбин оскорбил Чулпан Хаматову: «Ни как актриса, ни как баба. Ни о чём»

Сегодня, 20:33

Ольга Бузова сделала непристойное предложение мужу-стриптизеру Наташи Королевой: «Хочу тебя»

Сегодня, 20:23

Агата Муцениеце вновь оскандалилась: общественность потребовала забрать детей у актрисы

Сегодня, 19:53

Актриса Яна Поплавская отругала Роскомнадзор и Госдуму: «Россияне недоумевают, глядя на все происходящее»

Сегодня, 19:43

«Мурашки по коже»: Музыкальный критик Бабичев назвал песню Пугачевой очень мощной

Сегодня, 19:38

Сергей Савин проболтался журналистам об истинной причине отъезда Пугачевой: «У нее свои принципы и мотивы»

Сегодня, 19:13

Выяснилось, что Пугачева в траурном наряде делала в мужском монастире: тайну раскрыл ее музыкант

Сегодня, 12:53

Новый год 2024: Как изменились ценники на корпоративы у самых знаменитых артистов России

Сегодня, 11:43

Вайкуле раскрыла возможное место переезда Пугачевой: «Самая дальняя точка»

Сегодня, 11:38

Певица Лолита вспомнила о своей бурной молодости: роковые ошибки и бывший парень

Сегодня, 11:28

Умерла Татьяна Стрельцова: названа причина смерти советской актрисы

Сегодня, 11:13

49-летняя певица Черникова покинула вокальное телешоу «Суперстар-4»

Сегодня, 11:08

Киркоров показал холостяцкую квартиру, где проводит время с любовницей: секретная спальня и кухня на пульте

Сегодня, 10:53

Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Сегодня, 10:43

В фильме «Белое солнце пустыни» обнаружили три киноляпа с сапогами и коромыслом

Сегодня, 10:13

Судьба или проклятие: умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

Сегодня, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU