Певец Рыбин оскорбил Чулпан Хаматову: «Ни как актриса, ни как баба. Ни о чём»

Виктор Рыбин резко высказался о Чулпан Хаматовой.

По мнению солиста группы «Дюна», некоторые артисты его неприятно удивили после начала спецоперации. Реакция многих исполнителей на события февраля 2022 года Рыбина разочаровала. Особо выделил он Чулпан Хаматову.

Хаматова мне никогда не нравилась

«Хаматова мне никогда не нравилась. Она вообще какая-то, со своим фондом этим на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите за такое слово, ни о чём», - заявил артист.

Певец негативно высказался о других звездах, многие из которых, к слову сказать, признаны в России иностранными агентами.