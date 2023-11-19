Агата Муцениеце вновь оскандалилась: общественность потребовала забрать детей у актрисы

Агата Муцениеце снова оскандалилась перед подписчиками. Актриса в Сети разместила ролик, который собрал много негативных комментариев.

Агата предупредила, что ролик претендует на юмор

Артистка выложила пародию на мамочек, которые заставляют детей давить улыбку перед камерами, а также регулярно принимать участие в разных рекламных роликах. Сама Агата предупредила, что ролик претендует на юмор. Но это пользователей не успокоило.

Интернет-пользователи обрушились на Муцениеце с критикой. Многие поклонники решили, что Мии и Тимофею необходимо больше времени проводить с родным отцом Павлом Прилучным, а также с его новой женой Зепюр Брутян и их маленьким сыном.