Ольга Бузова сделала непристойное предложение мужу-стриптизеру Наташи Королевой: «Хочу тебя»

Поющая телеведущая Ольга Бузова обратилась к мужу-стриптизеру Наташи Королевой. Она сделала Сергею Глушко (он же Тарзан) непристойное предложение в телешоу Comedy Club.

Теледива предложила танцору принять участие в «Звездах в Африке». В шоу Ольга является бессменной ведущей. Она ведет проект вместе с Михаилом Галустяном.

«Тарзан, хочу тебя в Африке!» — сказала артистка.

Глушко отлично впишется в концепцию передачи

По мнению самой Бузовой, Глушко отлично впишется в концепцию передачи. Она танцора считает бесстрашным. К тому же у программы большая женская аудитория, котрой Тарзан точно понравится.