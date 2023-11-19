Выяснилось, как живет мать Наташи Королевой после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном

Мать Наташи Королевой более 30 лет живет в Майами. Туда Людмила Порывай переехала из Киева. После эмиграции женщина познакомилась со своим будущим мужем Игорем Эльпериным. У мужчины в Америке свой бизнес. Мать певицы имеет в Штатах несколько квартир. Живет она на деньги от аренды недвижимости. Кроме того, имеет выплату по старости $600, несмотря на то, что никогда нигде не работала.

В семье Наташи Королевой царит согласие

В мае этого года Порывай приехала в Москву. Вместе с дочерью они отметили день рождения Королевой. В августе Наташа сообщила, что в их семье царит согласие. Опроверг конфликт и Сергей Глушко. Как заверил Тарзан, он с тещей находится в прекрасных отношениях.