SHAMAN, Моисеев и Киркоров: Список артистов, которым помогла прославиться Пугачева

Аллу Пугачеву обвиняют в разрушении карьеры некоторых артистов. Однако есть исполнители, которым Примадонна помогла прославиться в шоу-бизнесе, сообщает News.ru.

Борис Моисеев

Так, привлек внимание Аллы Борисовны Борис Моисеев. На шоу Лаймы Вайкуле в Юрмале начинающий танцор подарил розу прославленной певице. Пугачева пригласила его к себе в труппу. Там он трудился десять лет. На карьеру певца его вдохновила Примадонна.

Ярослав Дронов

В свое время она также вручила премию «Золотая звезда Аллы» Ярославу Дронову. Начинающий артист благодаря премии смог оплатить учебу в академии имени Гнесиных и в итоге обрел популярность как певец SHAMAN.

Владимир Кузьмин, Филипп Киркоров, Сергей Зверев и Марк Тишман

Сотрудничество с Пугачевой принесло известность гитаристу Владимиру Кузьмину, поп-королю Филиппу Киркорову, звездному стилисту Сергею Звереву и певцу Марку Тишману.