Салон красоты Лаймы Вайкуле в Риге подвергся нападкам: бизнес певицы в Латвии оказался под угрозой

Бизнес Лаймы Вайкуле оказался под ударом.

За применение русского языка салон артистки подвергся нападкам

Дело в том, что салон красоты «Laima Lux» в Риге клиентам предлагает прейскурант и информацию об услугах на 2-х языках — русском и латышском. Именно за применение русского языка салон артистки подвергся нападкам.

Впрочем, в Сети информация о том, что салон красоты Вайкуле в Риге подвергся нападкам, большинство пользователей встретило отнюдь не с сочувствием, а со злорадством. Как считают хейтеры, Лайме нужно прекратить вести бизнес на русском языке. А вот русскоговорящие жители Латвии опечалены, поскольку стали главными жертвами разборок.