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Тайна Пугачевой раскрыта: какой год рождения указан в американских документах артистки

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Тайна Пугачевой раскрыта: какой год рождения указан в американских документах артистки
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugachevva

Не успели фанаты обсудить приезд Аллы Пугачевой в РФ, как начали вскрываться иные секреты. Причина поездки артистки в Москву — не единственная тайна, которую пытается разгадать публика. Внимание публики приковано к тому, сколько Примадонне на самом деле лет.

День рождения у Пугачевой 15 апреля 1949, но указан 1948 год

Выяснилось, что при покупке недвижимости в Америке в документах Алла Борисовна указала другой год рождения. По сообщению Вокруг ТВ, день рождения у Пугачевой 15 апреля 1949, но указан 1948 год. 

Интересно, что путаница возникает не впервые. По словам экс-гитариста певицы Александра Левшина, общие знакомые убеждены, что родилась Примадонна именно в 1948 году. 

Впрочем, в документах может быть допущена бюрократическая ошибка.

Информационное агентство «Informing»

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