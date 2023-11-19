Выяснилось, как сейчас живет пропавшая из российских экранов ведущая Анфиса Чехова

Ведущая Анфиса Чехова практически не появляется на экранах. Также она не посещает публичные мероприятия. В минувшем году появились новости о том, что звезда уехала из РФ. Где сейчас находится она и как живет, пишет news.ru.

В сентябре Анфиса рассказала, что переболела ковидом. Из-за этого Чехова сильно похудела. Долгое время знаменитость боролась с последствиями перенесенного COVID-19.

В октябре знаменитость поехала на отдых в Грецию. Оттуда она публиковала снимки в купальнике и демонстрировала свою постройневшую фигуру.

Сейчас Анфиса Чехова пробует себя в киноиндустрии

Чехова сейчас пробует себя в киноиндустрии. Артистка приняла участие в съемках телесериала «Курьеры». Также в настоящее время она снимается в фильме «Сумма квадратов катетов».