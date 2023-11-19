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Юлия Высоцкая встревожила поклонников заявлением о плохом самочувствии: «Не справляюсь»

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Юлия Высоцкая встревожила поклонников заявлением о плохом самочувствии: «Не справляюсь»
Знаменитости
Источник фото: @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая для сохранения стройности прибегает к особому питанию. Ведущая следит за калорийностью своего рациона. Однако, по всей видимости, звезда немного перестаралась.

Недавно Юлия пожаловалась, что ее организм не справился с нагрузками, пишет «Вечерняя Москва». В определенный момент она почувствовала сильный упадок сил.

3 дня лучше, чем ничего

«У всех нас жизненный тонус близок к минус пяти, или это только так у меня? Моя перезагрузка сегодня закончится. Думала, что продержусь хотя бы неделю, однако даже 3 дня лучше, чем ничего. Скажу честно, не справляюсь с этими техническими заданиями. Много работы. Работа в театре отбирает у меня максимум энергии», — пожаловалась Высоцкая.

Информационное агентство «Informing»

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