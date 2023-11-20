Жюри угадало звезду, которая скрывалась под аватаром Трубадура в шоу «Аватар»

19 ноября на канале НТВ вышел новый выпуск второго сезона телешоу «Аватар». Судьями проекта стали Ирина Понаровская, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов. Ведущим программы стал Вячеслав Макаров.

В минувшем выпуске жюри рассекретило Золушку. Ей оказалась Надежда Ангарская. Борьбу в шоу продолжили Лиса, Василиса Прекрасная, Аленушка, Муха-Цокотоуха, Огненная Ворожея, Садко, Железный Дровосек, Артемон, Змей Горыныч, Трубадур, Соловей-Разбойник.

Разгадан аватар

Первым аватаром на открытие - Аленушка. Судьи предположили, что это певица Нюша, артистка Юлия Паршута или же Елена Терлеева. Но аватар в итоге остался неразгаданным. Вторым решили отгадать Трубадура. Версия о том, что это Алексей Глызин, оказалась верной.