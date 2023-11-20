Зрители нашли новый киноляп в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

В киноработе режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» зрители нашли новый киноляп. Связан он с водой в аквариуме, который стоит в квартире Шурика, пишет РБК.

Телезрители заметили несостыковки, которые происходили в сцене с возвращением домой супруги Шурика. Киноляп допустили в тот момент, когда Иван Грозный прятался за шторой. В этот момент видно, что вода в аквариуме мутного цвета. Там плавают едва заметные рыбки. Однако уже в другом кадре, где главная героиня открывает шторы, вода в аквариуме чистая, а внутри сосуда плавают яркие рыбы и видны водоросли.