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Выяснилось, куда изчезла поссорившаяся с Тарзаном мама Наташи Королевой

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Выяснилось, куда изчезла поссорившаяся с Тарзаном мама Наташи Королевой
Знаменитости
Источник фото: @mama_luda_star

Информация о раздоре между Наташей Королевой и ее матерью появилась в минувшем году. Как писали журналисты, разногласия возникли из-за разных политических взглядов, происходящих в мире. 

В сетях Людмилы Порывай появились фото с украинским флагом. Сама женщина много лет живет в Майями с мужем-ресторатором, американцем Игорем Эльпериным. Наташа навещает маму, однако переезжать в Штаты не планирует. Порывай тоже часто бывает в РФ. Этой весной она прилетела в Москву на день рождения знаменитой дочери. 

В Америке у матери звезды есть недвижимость. Она сдает ее в аренду и с этого получает неплохую прибыль. Также ей выплачивают ежемесячно 600 долларов пособия.

Информационное агентство «Informing»

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