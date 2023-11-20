Выяснилось, куда изчезла поссорившаяся с Тарзаном мама Наташи Королевой

Информация о раздоре между Наташей Королевой и ее матерью появилась в минувшем году. Как писали журналисты, разногласия возникли из-за разных политических взглядов, происходящих в мире.

В сетях Людмилы Порывай появились фото с украинским флагом. Сама женщина много лет живет в Майями с мужем-ресторатором, американцем Игорем Эльпериным. Наташа навещает маму, однако переезжать в Штаты не планирует. Порывай тоже часто бывает в РФ. Этой весной она прилетела в Москву на день рождения знаменитой дочери.

В Америке у матери звезды есть недвижимость. Она сдает ее в аренду и с этого получает неплохую прибыль. Также ей выплачивают ежемесячно 600 долларов пособия.