«Нет»: Павел Прилучный резко ответил на планы Муцениеце увезти их общих детей из России

Павел Прилучный на днях узнал о планах экс-жены Агаты Муцениеце уехать вместе с двумя общими детьми из России в Латвию. Эту новость он узнал из средств массовой информации, пишет Стархит.

Стоит сказать, такое решение актера удивило. По словам прославленного артиста, его бывшая не имеет никакого юридического права вывозить Мию и Тимофея без его нотариального согласия за рубеж, поскольку он является отцом, не лишенным родительских прав.

«Нет, она обращалась ко мне с вопросами о выезде детей за границу. Насколько знаю, без моего согласия дети не могут отправиться в Латвию. Это если ничего в российском законодательстве не поменялось», — резко высказался Прилучный.