Ярмольник объяснил, почему в январе не будет отмечать юбилей: «Не люблю празднований»

22 января Леониду Ярмольнику исполнится 70 лет. Он рассказал репортерам о своих планах на празднование юбилея.

Актерские юбилеи напоминают роскошные бенефисы и банкеты. Филипп Киркоров, к примеру, свое 55-летие целый год грандиозно отмечал. Однако Ярмольник не хочет никакой шумихи, тем более в нынешних условиях.

«Не люблю громких празднований. Никаких масштабных торжеств не планирую. Посидим в узком кругу близких друзей, по-домашнему, не более того», - отметил ведущий.

Касательно подарков, Леонид Исаакович признался, что ничего грандиозного и особенно не хочет, пишет Утро.ру.