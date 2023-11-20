Виктория Боня призналась, что рыдает каждую ночь из-за сделанной пластики за 250 тысяч долларов

В последнее время Виктория Боня сильно изменилась. Она сделала пластическую операцию у известного голливудского пластического хирурга Чиа Чи Као. Актриса призналась в «Шоу Воли», что испытывает давление хейтеров. Ей тяжело справляться с волной критики и ей противостоять. Не всегда звезда может совладать с эмоциями и часто рыдает по ночам.

«Я так волнуюсь. Если честно, поймала столько хейта! Ты не понимаешь, по ночам плачу в подушку. Люди не понимают, что длится реабилитация от полугода до года. Вот эта губа еще неподвижная, все остальное, еще онемевшее лицо... нервные окончания еще не восстановились», — рассказала Боня.