Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»

Станислав Садальский решил прокомментировать новость, что Егор Крид будет судиться с Екатериной Мизулиной. Актер пожелал артисту победы в споре с главой Лиги безопасного интернета, пишет Правда.ру.

«Очень хочется, чтобы Егор выиграл это дело. Очень всем надоела семейка Мизулиных», — сказал артист.

Он также добавил, что к Елене присоединилась ее дочь, однако в ее компетенции он очень сильно сомневается.

«Она абсолютный профан, ни в чем ни разбирается и ничего не понимает. Тем не менее она возглавляет организацию, которая пытается там что-то запрещать», — возмущен актер.

По мнению Садальского, и Криду, и Мизулиной есть что сказать, а гражданам России будет что послушать.