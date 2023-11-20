Информинг » Знаменитости » Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»

Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»

Image 16+
Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»
Знаменитости
Источник фото: @stas.sadalskiy

Станислав Садальский решил прокомментировать новость, что Егор Крид будет судиться с Екатериной Мизулиной. Актер пожелал артисту победы в споре с главой Лиги безопасного интернета, пишет Правда.ру.

«Очень хочется, чтобы Егор выиграл это дело. Очень всем надоела семейка Мизулиных», — сказал артист.

Он также добавил, что к Елене присоединилась ее дочь, однако в ее компетенции он очень сильно сомневается.

«Она абсолютный профан, ни в чем ни разбирается и ничего не понимает. Тем не менее она возглавляет организацию, которая пытается там что-то запрещать», — возмущен актер.

По мнению Садальского, и Криду, и Мизулиной есть что сказать, а гражданам России будет что послушать.

Информационное агентство «Informing»

Он её старше на 46 лет: новая возлюбленная родила от женатого Алексея Учителя ребенка

Он её старше на 46 лет: новая возлюбленная родила от женатого Алексея Учителя ребенка

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ольга Орлова выложила очередное фото из бани: ведущая щегольнула фигурой в купальнике

Сегодня, 11:43

Андрей Малахов впервые появился на публике с сыном, которого шесть лет прятал

Сегодня, 11:28

Неудачник: Екатерина Варнава укорила Александра Молочникова за то, что режиссер уехал в Америку

Сегодня, 11:18

Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»

Сегодня, 10:48

Виктория Боня призналась, что рыдает каждую ночь из-за сделанной пластики за 250 тысяч долларов

Сегодня, 10:33

Ярмольник объяснил, почему в январе не будет отмечать юбилей: «Не люблю празднований»

Сегодня, 10:23

«Нет»: Павел Прилучный резко ответил на планы Муцениеце увезти их общих детей из России

Сегодня, 10:08

Выяснилось, куда изчезла поссорившаяся с Тарзаном мама Наташи Королевой

Сегодня, 09:58

Зрители нашли новый киноляп в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Сегодня, 09:53

Жюри угадало звезду, которая скрывалась под аватаром Трубадура в шоу «Аватар»

Сегодня, 09:43

Выяснилось, как сейчас живет пропавшая из российских экранов ведущая Анфиса Чехова

Вчера, 23:58

Юлия Высоцкая встревожила поклонников заявлением о плохом самочувствии: «Не справляюсь»

Вчера, 23:28

Салон красоты Лаймы Вайкуле в Риге подвергся нападкам: бизнес певицы в Латвии оказался под угрозой

Вчера, 22:08

Тайна Пугачевой раскрыта: какой год рождения указан в американских документах артистки

Вчера, 21:58

SHAMAN, Моисеев и Киркоров: Список артистов, которым помогла прославиться Пугачева

Вчера, 21:43

Выяснилось, как живет мать Наташи Королевой после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном

Вчера, 21:18

Панин честно рассказал, на какие средства шикует в Америке: Деньги есть

Вчера, 20:48

Певец Рыбин оскорбил Чулпан Хаматову: «Ни как актриса, ни как баба. Ни о чём»

Вчера, 20:33

Ольга Бузова сделала непристойное предложение мужу-стриптизеру Наташи Королевой: «Хочу тебя»

Вчера, 20:23

Агата Муцениеце вновь оскандалилась: общественность потребовала забрать детей у актрисы

Вчера, 19:53

Новости партнеров
2023
ru-RU