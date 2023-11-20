Неудачник: Екатерина Варнава укорила Александра Молочникова за то, что режиссер уехал в Америку

В одном из самых роскошных концертных залов столицы «Барвиха Luxury Village» не так давно прошел турнир по спортивным бальным танцам. Мероприятие Midnight Ball собрало много известных гостей. Среди них отличилась Екатерина Варнава, пишет Газета.ру.

К слову, актриса в последнее время очень редко появляется на разных мероприятиях. Однако в этот раз она сделала исключение, поскольку является почитательницей бальных танцев.

Во время общения со зрителями данного турнира Екатерина неожиданно высказала мнение о бывшем муже. Она назвала Александра Молочникова неудачником только из-за того, что прославленный режиссер уехал в Соединенные Штаты.