Андрей Малахов впервые появился на публике с сыном, которого шесть лет прятал

Ведущий Андрей Малахов провел минувшие выходные с сыном Сашей. Несмотря на сильную занятость, он старается находить время на семью, пишет Телепрограмма. В минувшее воскресенье Андрей с сыном посетили столичный театр кукол имени Сергея Образцова. Как отметил Малахов, они остались под большим впечатлением от увиденного.

«Ходили на спектакль «Снеговик» в театр Образцова. Очень нежно и трогательно! Все в восторге. Родителям на заметку. Идет спектакль 40 минут, является лауреатом премии «Золотая маска», - рассказал телеведущий.

Отметим, что 6-летний Саша родился от издателя Натальи Шкулевой. Наследника известная пара долгое время тщательно прятала от публики.