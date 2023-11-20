Ольга Орлова выложила очередное фото из бани: ведущая щегольнула фигурой в купальнике

Ольга Орлова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в из бани. Звезда, которая 6 февраля родила дочку Анну от мужа Валерия, находится в прекрасной физической форме. После родов певица быстро решила вернулась к работе и нашла для девочки няню.

За две недели после появления на свет наследницы ведущая сбросила 10 килограмм. Как призналась Орлова, она не любит спорт, но контролирует питание.

По словам Ольги, такая стратегия не только хорошо сочетается с ее образом жизни, но и является более эффективной. Исполнительница также добавила, что никак не может заставить себя заниматься в тренажерном зале.