Композитор Лоза обозвал уехавшую из России Пугачеву отставной певицей

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с 74-летней певицей Аллой Пугачевой. Приезд артистки в Россию вызвал у общественности негодование. Не успела Примадонна приехать в Москву, как неожиданно вновь покинула страну. Затем артистка оставила в микроблоге обращение о «кучке оголтелых недоличностей, завистников, клеветников», которые хотят ее «оттолкнуть от людей, для которых она всю жизнь жила и пела, жертвовала личной жизнью и здоровьем».

«У меня есть встречный вопрос. Почему интересует многих, что думает, говорит и делает эта отставная певица? Она уже 15 лет не поет. Не знаю, зачем ее так раскручивать. Этого мне не понять! О ней пишут даже больше чем тогда, когда еще пела», - высказался Лоза.