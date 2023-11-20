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Смена фамилии, слухи об аресте: где сейчас телеведущая Оксана Федорова

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Смена фамилии, слухи об аресте: где сейчас телеведущая Оксана Федорова
Знаменитости
Источник фото: @fedorovaoksana

Что известно о пропаже ведущей Оксаны Федоровой с экранов, сообщает издание NEWS.ru.

Неоднократная победительница различных конкурсов красоты, телеведущая Оксана Федорова уже давно не появлялась ни на экранах, ни в информационном поле. Давно ничего не слышали о ней и ее поклонники. В то же время у нее все в порядке, и Федорова по-прежнему вся в работе.

Так, она в качестве главного редактора с 2010 года числится в журнале ModaTopical. В 2020 году, скрываясь в костюме Робота, телеведущая участвовала в шоу канала НТВ «Маска». В этом проекте ей приходилось несладко: облачение весило порядка 10 килограммов и очень сковывало движения. К тому же и надеть его требовало изрядных усилий и времени. 

Кроме того, Оксана Федорова все так же является ведущей детской передачи и за свою работу в прошлом году получила премию ТЭФИ как  «Ведущий телевизионной программы для детей».

Напомним, Оксана Федорова, которая с 2012 года является Бородиной, поскольку взяла фамилию мужа, по образованию — полицейский: она после специальной школы милиции окончила университет МВД в Санкт-Петербурге. Будучи студенткой, начала участвовать в конкурсах красоты, где неоднократно выигрывала. В 2007 году она защитила диссертацию и стала кандидатом юридических наук.
Вместе с этим развивалась карьера Федоровой и на телевидении. Она вела множество программ, среди которых  «Форт Боярд», «Спокойной ночи, малыши»,  также принимала участие в шоу «Танцы со звездами» и «Маска».

Информационное агентство «Informing»

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