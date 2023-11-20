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Уже не блондинка: Певица Валерия обескуражила фанатов смелым экспериментом во внешности

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Уже не блондинка: Певица Валерия обескуражила фанатов смелым экспериментом во внешности
Знаменитости
Источник фото: @valeriya

Певица Валерия сменила имидж. Она обновила стрижку и покрасила волосы в розовый цвет. Полученным результатом она поделилась с фанатами в соцсетях.

Валерия на новом снимке предстала с розовыми волосами. В кадре жена продюсера в салоне красоты любуется в зеркало. 

Валерия выглядит эффектно, молодежно, ярко

Подписчики не ожидали увидеть в таком образе любимицу. Многие отметили, что Валерия выглядит эффектно, молодежно, ярко.

По сведениям Bimru, исполнительница, которой в этому году исполнилось 55 лет, не боится экспериментировать с внешностью и резко меняться, даже несмотря на критику и хейт в Сети.

Информационное агентство «Informing»

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