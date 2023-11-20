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Секретное убежище: Пугачева купила огромную фешенебельную квартиру в пафосном небоскребе Майами

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Секретное убежище: Пугачева купила огромную фешенебельную квартиру в пафосном небоскребе Майами
Знаменитости
Источник фото: @allaorffey

Примадонна является обладательницей огромной фешенебельной квартиры в небоскребе на Brickell Avenue, Майами

По информации НТВ, Алла Пугачева обзавелась недвижимостью в США. Исполнительница являлась владелицей сразу 3-х квартир в Америке, но теперь у нее в собственности лишь одна американская недвижимость. Примадонна является обладательницей огромной фешенебельной квартиры в небоскребе на Brickell Avenue, Майами. Ее заметили во время гастролей по Америке. Последний раз звезда эстрады появилась в апартаментах в 2009 году.

Кстати, Алла Борисовна владела другими квартирами. Одна была расположена в Sunny Island, а другая находилась в 22-этажной пафосной башне на Манхэттене (Нью-Йорк). С первой недвижимостью она рассталась за 60,6 миллионов рублей, а во второй сейчас живет ее старший внук. По документам недвижимость принадлежит супругу Кристины Орбакайте, бизнесмену Михаилу Земцову.

Информационное агентство «Informing»

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