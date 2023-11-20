Извивается у пилона: Светлана Ходченкова в провокационном наряде взбудоражила воображение мужчин

Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии. В ее микроблоге в соцсети появилось новое пикантное фото.

Актриса позирует возле пилона

На снимке видно, что актриса позирует возле пилона. На размещенном новом снимке звезда позирует в черных шортах, коротком белом топе, длинных черных туфлях на шпильках. Она сделала фото около шеста. Публикацию Светлана не подписала.

Поклонники похвалили стройную фигуру Ходченковой. Этим она обязана правильному питанию и занятиям спортом. Многие восхитились не только внешним обликом знаменитости, но и ее смелостью и готовностью к экспериментам.