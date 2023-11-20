Композитор Юрий Лоза напрочь отказался говорить о муже Пугачевой: Не интересен этот израильтянин

Певец и композитор Юрий Лоза заявил во время беседы с МК о том, что он не считает нужным и не будет обсуждать поведение юмориста Максима Галкина*, который покинул Россию и был признан иноагентом.

«Знаете, есть одна хорошая русская пословица: баба с возу – кобыле легче», — заявил Лоза.

Лоза упомянул, что молодой муж Аллы Пугачевой переехал в Израиль

Также он упомянул, что молодой муж Аллы Пугачевой переехал в Израиль. По словам композитора, ему «не интересно вообще, что говорит и думает этот израильтянин».

* Признан иноагентом в РФ