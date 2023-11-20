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Актеру Сергею Чиркову грозит арест и штраф за пьяный перформанс в присутствии детей

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Актеру Сергею Чиркову грозит арест и штраф за пьяный перформанс в присутствии детей
Знаменитости
Источник фото: @chirkov.sergey.official

Полиция занялась российским актером Сергеем Чирковым после того, как стало известно о его пьяном дебоше.

Звезду «Домового» пригласили на детский конкурс талантов «Энергия улиц» в Обнинске. Появившись на репетиции, он слов не подбирал и обматерил детей. Кроме того, артист курил перед ними вейп, пишет «Комсомолка».

Непосредственно на сам конкурс Сергей Чирков пришел в состоянии алкогольного опьянения. Организаторы не захотели повторения репетиции и заперли артиста в гримерке до тех пор, пока алкоголь не вышел и он не протрезвел.

Дипломы победителям артист вручал спокойно, без дебоша и мата.

Чиркову грозит арест сроком на 15 суток и штраф в размере 10 тысяч рублей

Поведение артиста подпадает под статьи «Оскорбление в публичном выступлении» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Чиркову грозит арест сроком на 15 суток и штраф в размере 10 тысяч рублей, передает Телеграм-канал LIFE.

Информационное агентство «Informing»

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