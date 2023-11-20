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Лариса Гузеева накинулась на молодую участницу музыкального шоу: «Утешать не хочется»

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Лариса Гузеева накинулась на молодую участницу музыкального шоу: «Утешать не хочется»
Знаменитости
Источник фото: @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева, которая является членом жюри «Перепой звезду», накинулась на Софию Салехову. Телеведущая осталась недовольна пением молодой участницы, пишет «Лента.ру». 

В последнем выпуске 25-летняя девушка спела хит Анны Asti «Девочка, танцуй». Но Гузеева высказала свое недовольство.

Почему не спели про это хотя бы две строчки? 

«Обожаю эту песню. Расставание — это трагедия для девчонки, почему не спели про это хотя бы две строчки. Вас утешать не хочется», — обратилась судья к участнице.

Лариса вспомнила, как расплакалась после первого прослушивания песни. 

«Я сидела и злилась. Песня не случилась, сижу расстроенная, хочу честно сказать», — добавила артистка.

Информационное агентство «Informing»

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