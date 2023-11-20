Сеть умилило новое видео сына Жанны Фриске, который пошел по стопам матери

Сын покойной Жанны Фриске пошел по стопам своей матери и решил заняться музыкой. Платон разместил новое видео в социальной сети, пишет 7дней.

Он любит рок и даже умеет играть на бас-гитаре сложные партии. И это несмотря на возраст мальчика - ему исполнилось всего 10 лет.

Ранее звездный наследник с уверенностью говорил, что он хочет стать всемирно известной рок-звездой.

Платон снял на камеру, как исполняет трек «Don't cry» рок-группы Guns N'Roses

На днях Платон снял на камеру, как исполняет трек «Don't cry» рок-группы Guns N'Roses. Он не соврал поклонникам, когда признался, что очень долго тренировался, чтобы на камеру спеть сингл.

«Долго с этим соло разбирался, получилось класс-класс!» – подписал мальчик ролик.