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«Звездная невестка»: Наталья Подольская сказала все, что думает о своей свекрови

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«Звездная невестка»: Наталья Подольская сказала все, что думает о своей свекрови
Знаменитости
Источник фото: @nataliapodolskaya

Наталья Подольская поздравила свою свекровь с днем рождения. Артистка опубликовала новые кадры с именинницей и рассказала все, что о ней думает. 

Как пишет Телепрограмма, 19 ноября Елене Пресняковой исполнилось 77 лет. Невестка поздравила заслуженную артистку РФ в своем микроблоге, а также разместила новые снимки. 

Наталья трогательно обратилась к матери супруга. Она отметила, что у них прекрасные отношения.

День рождения у самой лучшей на свете свекрови

«День рождения у самой лучшей на свете свекрови, у мамочки Лены! Эта женщина — большой и жизнерадостный оптимист, которого знаю! Она всегда с хорошим настроением, улыбкой, добротой для каждого! Любуюсь, дорожу, восхищаюсь, люблю, наша самая любимая! Здоровья на долгие годы!» — написала исполнительница.

Информационное агентство «Informing»

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