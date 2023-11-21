Информинг » Знаменитости » Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало признался, что водку научился пить в России

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало признался, что водку научился пить в России

Image 16+
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало признался, что водку научился пить в России
Знаменитости
Источник фото: @ville_haapasalo

Финский актер Вилле Хаапасало, который уехал из РФ и поддержал ВСУ, несколько лет назад признался, что он регулярно употребляет спиртное, чтобы снять напряжение. 

По словам актера, впервые он опробовал спиртное в 9 лет, но водку научился пить именно в России.

Обожаю выпить 

«Скажу честно: обожаю выпить. В последнее время напряженный график, сильно устаю. Чтобы свое негативное напряжение как-то снять, раз в месяц или два должен напиться. Но один», — признается звезда фильма «Особенности национальной охоты».

На пьянство актера пожаловался Сергей Жигунов. По его словам, он пригласил коллегу на роль швейцарского подданного в картину, которая является его первой режиссерской работой. Речь идет о фильме «Три мушкетера». Однако же в первый съемочный день Вилле появился в пьяном виде, не мог произносить слова, из-за чего очный процесс отменили. После срыва работы Жигунов потерял 3 миллиона рублей за один день.

Информационное агентство «Informing»

Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Известен победитель вокального телешоу «Суперстар»: имя счастливчика назвал Стас Пьеха

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Звездная невестка»: Наталья Подольская сказала все, что думает о своей свекрови

Вчера, 20:43

Сеть умилило новое видео сына Жанны Фриске, который пошел по стопам матери

Вчера, 20:38

Лариса Гузеева накинулась на молодую участницу музыкального шоу: «Утешать не хочется»

Вчера, 20:18

Актеру Сергею Чиркову грозит арест и штраф за пьяный перформанс в присутствии детей

Вчера, 18:43

Смена фамилии, слухи об аресте: где сейчас телеведущая Оксана Федорова

Вчера, 17:53

Секретное убежище: Пугачева купила огромную фешенебельную квартиру в пафосном небоскребе Майами

Вчера, 17:38

Извивается у пилона: Светлана Ходченкова в провокационном наряде взбудоражила воображение мужчин

Вчера, 16:38

Композитор Юрий Лоза напрочь отказался говорить о муже Пугачевой: Не интересен этот израильтянин

Вчера, 16:38

Уже не блондинка: Певица Валерия обескуражила фанатов смелым экспериментом во внешности

Вчера, 15:53

«Она отвратительная»: Захар Прилепин объяснил, почему ему не импонирует деятельность певца SHAMAN

Вчера, 15:18

Композитор Лоза обозвал уехавшую из России Пугачеву отставной певицей

Вчера, 14:53

Ольга Орлова выложила очередное фото из бани: ведущая щегольнула фигурой в купальнике

Вчера, 11:43

Андрей Малахов впервые появился на публике с сыном, которого шесть лет прятал

Вчера, 11:28

Неудачник: Екатерина Варнава укорила Александра Молочникова за то, что режиссер уехал в Америку

Вчера, 11:18

Стас Садальский очернил дочь Екатерины Мизулиной: «Абсолютный профан, ни в чем ни разбирается»

Вчера, 10:48

Виктория Боня призналась, что рыдает каждую ночь из-за сделанной пластики за 250 тысяч долларов

Вчера, 10:33

Ярмольник объяснил, почему в январе не будет отмечать юбилей: «Не люблю празднований»

Вчера, 10:23

«Нет»: Павел Прилучный резко ответил на планы Муцениеце увезти их общих детей из России

Вчера, 10:08

Выяснилось, куда изчезла поссорившаяся с Тарзаном мама Наташи Королевой

Вчера, 09:58

Зрители нашли новый киноляп в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Вчера, 09:53

Новости партнеров
2023
ru-RU