Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало признался, что водку научился пить в России

Финский актер Вилле Хаапасало, который уехал из РФ и поддержал ВСУ, несколько лет назад признался, что он регулярно употребляет спиртное, чтобы снять напряжение.

По словам актера, впервые он опробовал спиртное в 9 лет, но водку научился пить именно в России.

Обожаю выпить

«Скажу честно: обожаю выпить. В последнее время напряженный график, сильно устаю. Чтобы свое негативное напряжение как-то снять, раз в месяц или два должен напиться. Но один», — признается звезда фильма «Особенности национальной охоты».

На пьянство актера пожаловался Сергей Жигунов. По его словам, он пригласил коллегу на роль швейцарского подданного в картину, которая является его первой режиссерской работой. Речь идет о фильме «Три мушкетера». Однако же в первый съемочный день Вилле появился в пьяном виде, не мог произносить слова, из-за чего очный процесс отменили. После срыва работы Жигунов потерял 3 миллиона рублей за один день.