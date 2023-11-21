Певец SHAMAN честно рассказал об отношениях с Григорием Лепсом: «Я так и представлял»

Ярослав Дронов, он же певец SHAMAN, рассказал о дружбе с Григорием Лепсом. По словам исполнителя, в настоящее время у него с коллегой теплые взаимоотношения. При встрече артист вспоминает часто о долге перед Лепсом.

Ярослав честно говорит, что до популярности выступал часто в ресторанах и кафе, где исполнял песни Григория.

«Когда с Григорием Лепсом встречаемся, говорю ему: «Столько денег должен вам». В ресторане работал, пел эти драйвовые песни. Когда впервые с ним встретился, я именно так себе представлял этого человека», — сказал SHAMAN.