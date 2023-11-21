«Это полное фиаско»: Ни один театр не захотел брать к себе на работу Михаила Боярского

Михаил Боярский откровенно признался, что примерно 50 лет назад он не мог найти работу ни в одном из театров Ленинграда, поскольку получал отказ. Только в Театре им. Ленсовета в молодого артиста поверили и дали ему шанс, пишет Газета.ру.

«Просто потому, что в этот театр взяли меня. Меня ни один театр не брал в Петербурге», - вспомнил популярный актер.

Согласно воспоминаниям Боярского, больше всего ему по душе атмосфера за кулисами культурного учреждения.

«Меня не столько удивляют спектакли, сколько атмосфера, которая за кулисами. Там были совершенно фантастические и родные мне люди, с которыми провел целых 50 лет жизни», - сказал Боярский.