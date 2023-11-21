Фанатка сорвала концерт Вани Дмитриенко: публика восхитилась поступком молодого артиста

Во время выступления Вани Дмитриенко в Иркутске произошел инцидент. На концерте поклоннице стало плохо. Молодой артист принял решение остановить шоу и оказать помощь девушке, сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает новостное издание, во время выступления исполнитель увидел, что в зале присутствует сильное волнение. Он перестал петь и спросил, что происходит. Узнав о плохом самочувствии поклонницы, Ваня попросил помочь выйти девушке из толпы. Позже выяснилось, что весь концерт фанатка плакала.

«Сейчас сядешь, немного отдохнешь, затем вернешься. Тебя сюда же вернут, обещаю, все будет нормально», — заявил Дмитриенко.

Зал поддержал бурными аплодисментами артиста, выразив таким образом ему одобрение.