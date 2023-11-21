Николай Носков не на шутку перепугал публику в Сочи: Стала известна причина срыва концерта артиста

Продюсер 67-летнего Николая Носкова Виктор Дробыш заявил, что его подопечный не продолжил концерт в Сочи из-за горла.

«Работать хочет, хотя бывает это непросто. Иногда у него нога болит, иногда проблемы с голосом бывают. Это последствия инсульта, перенесенного несколько лет назад», — отметил эксперт.

Николай перенес два инсульта в 2017 году и в 2018 году. Никаких прогнозов медики не давали. Однако в 2019 году артист принял непростое решение и вернулся на сцену. Сперва к публике он приезжал на инвалидном кресле.

Ранее выступления Носкова отметили в Оренбурге и Челябинске. Об отмене выступлений в других городах России пока что не сообщалось.