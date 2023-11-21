Александра Васильева, осудившего СВО на Украине, убрали из «Модного приговора» — историку моды быстро нашли замену

Журналисты «Комсомольской правды» пишут, что в шоу «Модный приговор» появится новый ведущий. Он заменит Александра Васильева.

Важно отметить, что историк моды осудил СВО на Украине и вскоре покинул из-за этого родную страну.

Изначально съемки должны были проходить в начале октября. Но их вынужденно перенесли, поскольку продюсеры Первого канала никак не могли определиться с новой кандидатурой на пост ведущего после увольнения Александра Васильева.

По заявлению инсайдера, программу теперь будет вести модельер и художник Денис Симачев, который является создателем и владельцем торговой марки «Denis Simachёv». Также рассматривалась ведущая Арина Шарапова.