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Мария Погребняк сделала интригующее заявление о бывшем муже после развода: «Мы каждый день на связи»

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Мария Погребняк сделала интригующее заявление о бывшем муже после развода: «Мы каждый день на связи»
Знаменитости
Источник фото: @mariapoga_

Мария Погребняк, которая подала на развод с российским форвардом в июле этого года, а в начале сентября их брак был расторгнут, сделала откровение. Впервые после развода она появилась на публике на премьере телесериала «Кеша должен умереть», которая прошла в киноцентре «Москва».

Как брат с сестрой

В беседе с журналистами светская львица поделилась, что отношения с бывшим мужем остаются очень хорошими. Они часто общаются по телефону, поддерживают друг друга и являются не только бывшими супругами, но и близкими как брат с сестрой.

Футболист, по словам Погребняк, уделяет много внимания детям и является прекрасным отцом, даже несмотря на то, что трое сыновей остались жить с мамой.

«У меня с Павлом отличные отношения. Он поздравил меня с днем рождения, я поздравила его с днем рождения. Мы на связи каждый день. Вместе 20 лет. Мы даже больше, чем супруги — как родственники, как брат с сестрой. Он поддерживает меня, всегда говорит: «Я в тебя верю, все у тебя получится, раскрывай потенциал». Не знаю, ревнует он меня сейчас или нет».

Информационное агентство «Informing»

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