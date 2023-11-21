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«Взлохмаченная, губы накачаны и перекошены»: Поклонники назвали Пугачеву «сухенькой старушкой»

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«Взлохмаченная, губы накачаны и перекошены»: Поклонники назвали Пугачеву «сухенькой старушкой»
Знаменитости
Источник фото: @_allapugacheva

Алла Пугачева прочно обосновалась на Кипре. Там она посетила местные бутики и монастырь. Примадонна была замечена в Лимасоле во всем черном. 

По словам поклонников, артистку было трудно узнать, сообщает «КП». Как отмечает издание, Примадонна была без парика. Ее волосы были взлохмачены, выглядели они немного неопрятно. Но внимание фанатов привлекли губы Пугачевой. Они сильно увеличились и стали перекошенными. 

Как «сухенькая бабулька»

Оторопевшие пользователи бурно обсуждают в очередной раз внешний вид Пугачевой. Некоторые подписчики отметили, что выглядела Алла Борисовна как «сухенькая бабулька». Это и неудивительно, поскольку в следующем году Примадонне исполнится 75 лет.

Информационное агентство «Informing»

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