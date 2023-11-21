Стоят как «однушка» в Москве: Филипп Кирокров эпатировал публку дорогущими бриллиантовыми украшениями

Эпатажными нарядами славится Филипп Киркоров. Он носит одежду исключительно мировых брендов. Внимание поп-король привлек и в этот раз. Он появился на мероприятии «Ээхх, Разгуляй!».

Добавил шика дорогими бриллиантовыми украшениями

По сообщению «КП», народный артист на красную ковровую дорожку выбрал гангстерский образ. Он облачился в стильный брючный костюм и шляпу. Добавил шика дорогими бриллиантовыми украшениями.

Как отметила известный стилист Анна Чекалина, образ и коллекционные редкие украшения звезды можно сопоставить по стоимости с однокомнатной квартирой. Похоже, джентльмены также предпочитают бриллианты, говорит стилист.