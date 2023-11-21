К семейной жизни готов: Давид Манукян после возвращения с Бузовой в Россию заговорил о детях

Давид Манукян вместе с Ольгой Бузовой на днях вернулись в Москву после длительных съемок в Китае. Они оказались в центре внимания общественности.

Разлучившись с большим скандалом два года назад, экс-пара провела целый месяц в тесном контакте на съемках телешоу «Сокровища императора». Хотя подробности съемок пока что неизвестны, фанаты начали строить догадки и распространять слухи о возможном воссоединении артистов.

Бузова и Манукян, на удивление, не опровергают эти слухи, а напротив, добавляют интриги. Певица с улыбкой на лице подтвердила встречу в Китае, а Давид активно лайкает публикации Бузовой, вызывая еще больший интерес у поклонников.

Давид готовится к семейной жизни

Сегодня блогер еще сильнее удивил общественность. Он показал в соцсети свою новую квартиру. На данный момент там только бетонные стены, но рэпер выразил намерение превратить пространство в уютное гнездо для будущей семьи. Давид готовится к семейной жизни и признается в желании иметь много детей. Это заявление окончательно поставило фанатов в тупик. Некоторые из них начали задумываться, не женился ли Манукян, находясь в Китае.