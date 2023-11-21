В Сети активно поздравляют Викторию Боню со второй беременностью

Виктория Боня после недавней пластической операции не дает покоя пользователям Сети. В этот раз поклонники заподозрили теледиву во второй беременности, пишет 7 дней.

Выставила округлившийся живот

Блогер на премьере фильма «Кеша должен умереть» Константина Богомолова появилась в провокационном наряде. На красную дорожку вышла в темных очках, не став их снимать. Но внимание общественности было приковано к фигуре светской львицы. Звезда отдала предпочтение облегающему черному платью из тонкой и прозрачной ткани. Под наряд она не надела нижнее белье. Но округлившийся живот знаменитость будто бы специально выставила на всеобщее обозрение.

Теперь пользователи соцсетей поздравляют Боню с интересным положением. Однако многие уверены, что причина в ее фигуре, а не в беременности.