Продюсер Леонид Дзюник призвал Джамалу извиниться перед россиянами: «Должна попросить прощения на Красной площади»

Украинская певица Джамала на весь мир прославилась после после победы «Евровидении-2016», исполнив композицию под названием «1944», которая посвящена депортации крымских татар.

Призвал артистку извиниться

Певица неоднократно в резкой форме высказывалась против действий РФ на территории Украины, после чего МВД России объявило ее в розыск. Продюсер Леонид Дзюник в свою очередь призвал артистку извиниться перед россиянами за свои заявления.

По словам музыкального эксперта, она должна на Красной площади попросить прощения.

Напомним, Джамала в социальных сетях ранее написала, что она поедет на политический форум США, чтобы рассказать всему миру о действиях РФ.