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Собчак любит роскошь: Журналистка посетила премьеру мужа в дорогом наряде за €14 000

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Собчак любит роскошь: Журналистка посетила премьеру мужа в дорогом наряде за €14 000
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

В Москве накануне прошла премьера телесериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Она собрала много отечественных знаменитостей. Среди ниж была, конечно же, жена режиссера, пишет «КП». 

Выходит на люди в дорогих нарядах

Ксения Собчак в последнее время выходит на люди в дорогих нарядах бренда Schiaparelli. На премьере журналистка продемонстрировала черные брюки с золотыми пуговицами, которые стоят около 4900 евро (порядка 500 тысяч рублей). Свой образ теледива дополнила туфлями с золотыми пальцами (5 тысяч евро или по курсу 500 тысяч рублей). Также светская львица сверкнула недешевой черной сумочкой любимого бренда Schiaparelli «Nose bag», которую можно приобрести за 3900 евро (примерно 400 тысяч рублей).

Информационное агентство «Informing»

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