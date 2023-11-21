Блогер Стас Круглицкий похвастался квартирой в престижном районе Москвы и дорогостоящим гардеробом

Российский блогер Стас Круглицкий похвастался роскошной квартирой в элитном ЖК в престижном районы Москвы. Расположено жилье в центре столицы с видом на «Москву-Сити». Также экс-бойфренд Иды Галич показал дорогостоящие брендовые вещи, пишет Стархит.

36-летний блогер показал репортерам свой любимый свитер Prada, который приобрел за 170 тысяч рублей (около 2 тысяч долларов) и сумку Louis Vuitton для походов в спортзал. Отметил шоумен пальто бренда Loewe.

В доме любит чистоту и порядок

Круглицкий признался, что он безумно любит дорогие духи. В коллекции Стаса есть парфюм от Maison Francis Kurkdjian и Atelier Cologne. При этом он добавил, что в доме любит чистоту и порядок, поэтому не держит в квартире ничего ненужного и лишнего.